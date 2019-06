Le phénomène Mo Salah ou la culture du vide en Egypte

Auteur : Ariel Caubet

Fondé en janvier 2013 à Beyrouth, le site d’information Al-Modon (« Les Villes ») couvre l’actualité du Liban et du monde arabe à travers des articles de fond et des tribunes. De tendance gauche libérale, il publie exclusivement en arabe et se veut « l’expression des mouvements civils libanais et arabes qui ont fait les printemps arabes et qui demeurent en lutte contre les tyrannies sécuritaire et religieuse »[1]. En 2017, Courrier International affirme qu’ : « en trois ans, Al-Modon est devenu une des sources arabes les plus fiables, les plus variées et les mieux documentées. ». Le site Al-Modon est actuellement inaccessible depuis l’Egypte.

La tribune ici traduite, publiée en janvier 2018 sur Al-Modon, s’inscrit à la suite de plusieurs publications critiques sur la figure du joueur de football égyptien Mohamed Salah et son instrumentalisation politique et commerciale. C’est notamment à l’occasion du mondial 2018 en Russie que ces analyses ont émergé. Elles font néanmoins toujours l’objet de débats à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations que l’Égypte accueillera à l’été 2019.

A la différence d’autres articles ayant privilégié la dimension post-révolutionnaire, celle des violences étatiques ou encore la réussite socio-économique, Sharif el-Shafei, journaliste et écrivain égyptien, choisit ici l’angle du soft-powerde l’Egypte. Terme élaboré par Joseph Nye dans les années 1990, le soft powerdésigne une forme particulière d’expression de la puissance étatique. A côté du pouvoir de coercition et de contrainte, ce concept souligne la capacité d’un Etat à dresser l’ordre du jour, à structurer une situation de telle sorte que les intérêts des autres acteurs s’accordent avec les siens.

El-Shafei a une conception large de ce terme, de la capacité d’influence de l’Egypte sur la scène internationale à une appréhension plus statique de l’image que renvoie aujourd’hui « la culture et la civilisation » égyptienne. Il mobilise le concept de soft powerpour analyser la fabrique d’une « culture du vide » et montrer comment, sous l’action conjointe de l’Etat et des médias, l’image de l’Egypte est dégradée. Le phénomène Mohamed Salah devient alors l’exemple paradigmatique de ces pratiques et le symbole de la décadence du pays. Ce texte engagé offre ainsi un regard critique sur l’état du champ culturel égyptien et l’expression désenchantée d’un certain sentiment national.

Portrait de Mo Salah au jardin Orman, Le Caire, 2018. ©Marie Piessat





Football et soft power : culture du vide dans les médias égyptiens

Auteur : Sharif el-Shafei

Al-Modon– 28/01/2018

Le soft powerégyptien se trouve dans un état critique. Le recul de l’influence de l’Égypte à l’international et de sa force de persuasion en interne s’observe dans la prise en charge de valeurs morales et dans la production de grands principes directeurs dans les domaines de la culture, des droits humains ou des infrastructures. De temps à autres, l’Égypte s’accroche à une bouée de sauvetage. Une occasion se présente et il s’agit de l’exploiter, à destination de l’opinion publique.

« La magie ronde », ou football, est bien la clef légendaire autour de laquelle s’articule la culture du vide dans les médias égyptiens depuis la sélection de l’équipe égyptienne au mondial 2018 en Russie, sous prétexte que la victoire est plausible grâce à une « pépite égyptienne » (i.e. Mohamed Salah) qui peut faire des merveilles.

Début 2018, le ministère de la Culture organise son évènement phare, « le salon international du livre au Caire » (27 janvier – 10 février 2018), sous le titre « Le soft power : Comment faire ? ». Il sous-entend ainsi que celui-ci manque de repères, d’une stratégie cohérente associée à de nouveaux mécanismes opérationnels.

Ce tournant officiel et déclaré pour tenter de redonner à la culture et à la civilisation égyptienne sa place dans le monde arabe et sur la scène régionale et mondiale se produit après des années de stagnation et d’échecs. Échecs notamment dans la gestion de dossiers sensibles et importants tels que l’éducation, le renouvellement du discours religieux, la réponse au terrorisme et à la violence, l’islam politique, les fondamentalismes et courants obscurantistes.

Encore aujourd’hui, les tentatives de réforme sont insuffisantes. Il serait nécessaire de mettre en œuvre des politiques novatrices et faire de réels efforts sur le long terme. Mais les acteurs du paysage médiatique et culturel égyptien préfèrent miser sur des success storieset ainsi profiter de réussites individuelles, réelles ou construites. Le domaine du sport y tient une place centrale, notamment avec Mohamed Salah, l’étoile montante qui a qualifié l’Égypte au mondial. Les médias construisent ces parcours stéréotypés et les diffusent. Ils participent ainsi à la culture du vide.

Les discours, pratiques et orientations des institutions culturelles et du champ médiatique égyptien étant désormais dominés par des « slogans », ces clichés sportifs, y compris les sursauts d’espoir et autres emballements subjectifs, ont immédiatement trouvé leur place à la une. Les gros titres, élaborés jour et nuit par la machinerie officielle, masquentles échecs et dysfonctionnements fondamentaux qui touchent le noyau dur du soft power égyptien. Ces sujets là ne sont alors que peu abordés et se limitent souvent à des grands discours abstraits.

Dans cette culture délabrée qui rabâche les mêmes clichés de « l’esprit victorieux d’octobre » depuis 45 ans (i.e. Guerre du Kippour en octobre 1973), et cela dans les mêmes discours, chants et slogans périmés, il n’a pas été difficile de faire sonner les sirènes médiatiques pour entretenir « l’esprit du mondial ». Il s’agit de créer une culture de l’espoir marquée par la détermination et l’engagement sans limite, guidé par l’étoile égyptienne Mohamed Salah et son titre de « meilleur joueur d’Afrique ». […] Cela constitue néanmoins une exploitation abusive de succès sportifs, tout à fait louables par ailleurs, qui reposent sur des cas exceptionnels, individuels : un imaginaire impossible à généraliser à l’ensemble des Egyptiens.

Cette exploitation culturelle et médiatique de la prouesse sportive reflète la fragilité des institutions culturelles et des médias et le court-termisme de la vision étatique. […]Dans un monde désormais gouverné par la concurrence et dans lequel d’autres puissances arabes et régionales avancent et travaillent au progrès avec succès, le centralisme égyptien et la reproduction de ses élites, avec son lot de fanatiques de l’industrie du buzz, semblent dépassés.

Pourtant, en Égypte, les pratiques culturelles elles-mêmes sont créatives, dynamiques et productives avec un milieu professionnel de qualité qui entretient une communication fertile avec son public. Un vrai décalage existe donc entre les pratiques culturelles des Egyptiens et la culture du vide, des gros titres et de l’exagération qu’appliquent les institutions actuelles et que les médias reprennent. Celle-ci n’apporte rien, si ce n’est des grands thèmes qui parlent dans le vide, illusion après illusion.



[1]Texte de présentation de Al-Modon sur son compte twitter officiel. Traduction de l’arabe par l’auteur.

كرة القدم والقوة الناعمة.. ثقافة الفراغ في الإعلام المصري

شريف الشافعي|

الأحد28/01/2018



فيما تستشعر القوة الناعمة في مصر حرجاً بالغاً لتراجع أسهمها في التأثير الخارجي والإقناع الداخلي عبر ما تحمله من قيم روحية ومعنوية وما تجسده من أطروحات وأخلاق ومبادئ في مجالات الثقافة والفن وحقوق الإنسان والبنية التحتية، فإنها تتشبث بين الحين والآخر بطوق نجاة تصدّره للرأي العام كطاقة أمل ونافذة تحقق وانطلاق.

“الساحرة المستديرة” أو كرة القدم، هي ذلك المفتاح الأسطوري أو الوهمي الذي تتمحور حوله ثقافة الفراغ في الإعلام المصري منذ إعلان صعود المنتخب المصري إلى مونديال روسيا 2018، بدعوى أن أبواباً من الإنجازات قد فُتحت بالفعل، وأخرى في طريقها إلى الفتح، أمام “المارد المصري”، صاحب إرادة الانتصار وروح المونديال القادرة على فعل المعجزات.





تعقد وزارة الثقافة المصرية فعالياتها الأبرز “معرض القاهرة الدولي للكتاب” (27 يناير-10 فبراير 2018) تحت شعار “القوة الناعمة.. كيف؟”، في اعتراف ضمني بأن هذه القوة الناعمة المتراجعة تفتقد البوصلة وتحتاج إلى مراجعة الكيفية وآلية العمل فضلًا عن ضرورة خلق استراتيجية جديدة متكاملة ورؤية شاملة.

يأتي ذلك التوجه الرسمي المعلن بهدف محاولة استعادة دور مصر الثقافي والحضاري على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، بعد سنوات من الجمود والإخفاقات، لاسيما في إدارة ملفات حساسة وبارزة من قبيل التعليم والتنوير وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الإرهاب والعنف والإسلام السياسي والأصوليات والتيارات الظلامية، بتوجهات موضوعية، ومن منظور عقلاني.

ولأن المسالك الإصلاحية تبدو وعرة دائماً، وبحاجة إلى سياسات مبتكرة وجهود فعالة وخطط طويلة الأجل، فإن حلولاً أخرى تتراءى في الأفق الإعلامي والثقافي من أجل محاولة تغيير الصورة السلبية المقترنة بقوة مصر الناعمة، منها الاستثمار المجاني لبطولات وإنجازات، حقيقية أو وهمية، من حقول أخرى مثل الرياضة (محمد صلاح نجماً فذًّا، منتخب مصر في المونديال)، لخلق كليشيهات من هذه “الحالات” يتم تعميمها إعلاميّاً في إطار ثقافة الخواء والإفلاس، وسحبها بالتدليس على كافة المجالات، وسائر المصريين.

ولأن “الشعارية” هي السمة السائدة في خطاب وممارسات وسياسات ومسارات المؤسسة الثقافية وفضاءات الميديا المصرية، فإن تلك الكليشيهات الرياضية بما فيها من دفقات أمل وتضخم ذاتي وجدت على الفور مكانها بين العناوين العريضة التي تضخها الآلة الرسمية ليل نهار في إطار من الحشد والنفخ والتعمية على انتكاسات وإخفاقات جوهرية تمس صميم القوة الناعمة، تلك التي باتت لا تمتلك سوى الموائد الصغيرة لإطلاق الكلام الكبير الذي يقف عند حد الشحن لا الفعل.

في ظل تلك الثقافة المتهالكة التي لا تزال تجتر كليشيه “روح انتصار أكتوبر” منذ 45 عاماً اجتراراَ كاملًا، بالعبارات والأغنيات والأناشيد والخطب المحفوظة ذاتها، لم يكن صعباً أن تصدح أبواق الميديا بكليشيه “روح المونديال” باعتباره خلقاً لثقافة الأمل وإطلاقاً لقدرات العزيمة والهمة بلا حدود، خصوصاً بعد تطعيمه بإنجاز آخر يخص النجم المصري محمد صلاح المتوج بلقب “أفضل لاعب في إفريقيا”.

لم تقتصر آليات التدليس والتزييف على حد الطنطنات الإعلامية المدارة بسيولة غير عادية عبر سائر القنوات الرسمية، في عشرات البرامج، الرياضية وغير الرياضية، والاحتفاليات، والأغنيات أيضاً، بل إن معرض القاهرة الدولي للكتاب ذاته (أكبر حدث ثقافي في مصر) يتبنى في دروته الجديدة (2018) محوراً نقاشيّاً من محاوره الكبرى في القاعة الرئيسية تحت عنوان “كرة القدم والقوة الناعمة”، من أجل التكريس للفكرة ذاتها، والتمادي في الاستثمار الانتهازي لبعض إنجازات الحقل الرياضي الطيبة، وخلعها على ما لا يمكن تعميمه بطبيعة الحال.





إن هذا الاستغلال الثقافي والإعلامي الفجّ للمنجزات الرياضية، يعكس هشاشة أخرى تتعلق بمنظومة أجهزة ومؤسسات وزارتي الثقافة والإعلام على وجه الخصوص، وطبيعة رؤية وعمل الإدارة الحكومية بصفة عامة، فلا يزال التخطيط والأداء مرهونين عادة بما هو دعائي أو شعاري أو احتفالي أو كرنفالي، على نحو فضفاض قوامه المبالغة، أو مشغولين بما هو ماضويّ صرف، حيث التغنّي بأمجاد “مطلقة” لم تعد لها ظلال ملموسة على الأرض.

هذا التضليل والهوس أقصى طموحاته فقاعات كلامية تتبخر، فلا مجال لاستعادة دور القوة الناعمة وسط ما هو قائم من التكلس والاجترار وفقدان القدرة على الخيال، في عالم باتت تحكمه المنافسة، وتتحرك فيه بالفعل نحو المستقبل قوى عربية وإقليمية أخرى، تأخذ بأسباب التقدم والإنجاز الحقيقية، بعيداً عما تسلكه المركزية المصرية المنغلقة على ذاتها والمهووسة بصناعة العناوين البراقة والتشرنق حول الذكريات والأمنيات.

ويبقى الفرق كبيراً بين أن تكون الممارسة الثقافية نفسها، ذات طابع حيوي، تفاعلي، تخليقي، بما يتم ترجمته إلى إيجابية وعزيمة وحماسة وأمل، في إطار منظومة من العمل المتسق والتواصل الخصب مع الجمهور لتحقيق منجزات مدروسة، وبين ثقافة الفراغ والبلاغة الخطابية التي تنتهجها المؤسسات الحالية، ويتبناها الإعلام، وليست حصيلتها سوى رؤوس موضوعات مبتورة في الفراغ، وسراب يعقبه سراب في صحراء التهليل.