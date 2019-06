Vendeur de volaille, une profession en sursis

Auteur : Corten Pérez Houis

Le ministère de l’Agriculture a annoncé en octobre 2018 l’application d’une loi sur l’interdiction de la vente de volaille vivante dans les rues du Caire, loi votée dès 2009, mais encore jamais mise en œuvre (à ce propos, voir la revue de presse Ville, novembre 2018). Cette décision a provoqué de nombreuses réactions dans les médias égyptiens, la plupart relevant le risque de contamination que représente une telle activité pour les habitants.

Dans ce contexte, El Watan, quotidien égyptien indépendant sous format papier et en ligne, a publié une enquête qui s’appuie essentiellement sur les témoignages des principaux concernés par la loi, les vendeurs de volaille. L’article donne ainsi un autre point de vue sur une règlementation aux enjeux non seulement sanitaires, mais aussi économiques et sociaux, comme le souligne l’inquiétude des vendeurs quant à leur avenir.

Les commerçants sur l’interdiction de la vente de volaille vivante : « Comment allons-nous vivre ? »… et les citoyens : « Nous élèverons [la volaille] nous-mêmes »

Auteur : Abd El Rahman Qanaoui

Al-Watan, 11 octobre 2018

Les cages sont pleines de différentes espèces de volailles, classées devant le magasin, dans lequel ne cessent les entrées et sorties, entre un employé qui égorge l’animal, un autre qui le nettoie et le découpe et un troisième qui remet à un client des sacs pleins de ses commandes. Un habitantsurveille attentivement le processus de préparation de sa volaille pour s’assurer lui-même des conditions d’hygiène.

Cette scène pourrait changer au cours des prochains jours, et le processus-même pourrait devenir de l’histoire ancienne après l’expiration du délai de deux mois accordé par le ministère de l’Agriculture avant l’application du décret d’interdiction de vente et de circulation de volaille vivante. Cette décision prévoit que la commercialisation et l’abattage de la volaille se fassent selon des conditions et des procédures particulières, dans des lieux et des abattoirs définis [par le décret du ministre chargé de l’agriculture].

Omar Salah, propriétaire d’un magasin de volaille, décrit sa situation après l’application attendue du décret : « Je ne trouverai rien à faire après l’application du décret. » Les clients ne seront pas satisfaits que l’on remplace l’abattage de la volaille devant leurs yeux. Ils ne feront en aucun cas confiance à la volaille préparée et congelée : « Même si le poulet date de la veille, je ne pourrais pas le vendre. »

Ce jeune, venu de Minya il y a dix ans pour ouvrir son propre magasin de volaille dans l’une des rues du gouvernorat de Gizeh, ne pourra pas repartir travailler dans sa ville natale après l’application du décret : « Si ça avait marché dès le début, je n’aurais pas quitté mon pays et je ne serais jamais venu ici. » Ce décret affecte les employés qui travaillent avec lui dans le magasin, ses frères et ses cousins : « Le magasin fait vivre une famille entière, est-ce que je dois les virer et les remplacer par un réfrigérateur ? »

Marchand de volailles, Bab el-Khalq, Le Caire, 2018. ©CPH



(…) Omar Souleymane, un autre vendeur de volaille de la rue Fayçal, dans le gouvernorat de Gizeh, est en train de travailler dans son magasin, en compagnie de sa mère qui lui a appris le métier de ses propres mains. Aucun des deux ne sait ce qu’il fera après l’application du décret, dans deux mois : « Nous ne savons pas comment nous allons vivre. » La famille a passé douze ans à exercer ce métier quotidiennement et ne connaît pas d’autre moyen de gagner leur vie.

Oussama, gérant de 32 ans, explique ce que sera la difficulté de ce métier après l’application du décret. Les clients se sont habitués à voir les poulets égorgés devant leurs yeux, s’accordent Oussama et sa mère : « Parfois, un client qui veut une cuisse nous fait égorger un poulet entier parce qu’il ne prendra rien de déjà préparé. »

L’application du décret laissera peut-être cette famille (…) sans ressources : « Nous n’aurons plus que du pain sec et nous fermerons le magasin, c’est tout. » Travailler dans les abattoirs [officiels] est hors de question pour eux : « Nous abattrions là-bas, nous stockerions la marchandise dans un coin et elle ne serait pas vendue. »

Une femme, la cinquantaine, s’assoit dans le magasin en attendant de prendre le poulet qu’Oussama abat et prépare pour elle. Pendant qu’elle suit attentivement le processus, elle dit son refus catégorique de récupérer sa volaille dans un sac préparé ou surgelé sans avoir vu elle-même le processus de nettoyage : « Déjà, je n’achèterai plus de poulet et je retournerai en élever chez moi. Même la viande, je ne l’achète qu’à une personne en qui j’ai confiance. » La volaille qui sort du réfrigérateur perd de sa valeur alimentaire et gustative particulière, selon cette femme.

La mère d’Oussama reprend une partie du discours de la cliente cinquantenaire pour montrer les conséquences probables du décret. (…) Mis à part le chômage (…), ceux qui se refuseront à acheter de la volaille se rabattront sur la viande rouge, dont les prix augmenteront inévitablement, ce qui provoquera une autre crise.

Ahmed Mahmoud est arrivé de Beni Suef il y a quinze ans pour acheter un magasin de volaille dans lequel il travaille encore aujourd’hui. Il affirme qu’il ne travaillera pas dans les abattoirs [officiels] : « Je continuerai à travailler avec de la volaille vivantejusqu’à ce que je ne trouve plus de marchandise. » (…)

« Et même si je travaillais dans des abattoirs, qu’est-ce que je ferais des gens qui travaillent avec moi ? » Il soulève ainsi un autre problème que soulève la mise en place du décret : les employés, qui ne connaissent pas d’autre métier, perdraient leur travail et leur fonction dans le magasin de volaille vivante. « Qu’ils nous donnent une occupation de remplacement et ensuite, ils pourront fermer les magasins ! »

فرارجية عن حظر بيع الطيور الحية: هنعيش إزاي؟.. ومواطنون: هنربي

الخميس 11 أكتوبر 2018

عبدالرحمن قناوي

أقفاص مملوءة بمختلف أنواع الطيور، تتراص أمام المحال التي لا تتوقف الحركة داخلها وخارجها، بين عامل يذبح وآخر ينظف ويقطع، وثالث يسلم للزبون كيسا مملوءا بطلبه، ومواطن يتابع بعين صقر عملية إعداد ذبيحته، للاطمئنان على نظافتها بنفسه.

المشهد قد يختلف خلال أيام، والعملية ذاتها قدر تصبح من الماضي، بعد انتهاء مهلة الشهرين التي وضعتها وزارة الزراعة لبدء تطبيق قرار حظر بيع وتداول الدواجن الحية، على أن يتم الإتجار أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات، وفي الأماكن والمجازر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

“مش هلاقي حاجة أعملها لما القرار يتطبق”، هكذا وصف عمر صلاح، صاحب محل طيور، حاله بعد تطبيق القرار المنتظر، فالزبائن لن ترضى ببديل لذبح الطيور أمام أعينها، ولن تثق بأي حالٍ من الأحوال في الطيور الجاهزة والمثلجة “دي الفراخ لو باتت عندي لتاني يوم مابعرفش أبيعها”.

الشاب الذي أتى من المنيا منذ 10 سنوات لفتح محل الطيور خاصته بأحد شوارع محافظة الجيزة، لن يستطيع أن يعود للعمل في مسقط رأسه من جديد بعد تطبيق القرار: “لو كان ينفع من الأول ماكنتش سبت بلدي وجيت هنا أصلًا”، كما أن القرار يضر العاملين معه في المحل من أشقائه وأبناء عمومته “المحل فاتح بيوت عيلة كاملة، همشيهم وأجيب تلاجة مكانهم؟”.

أصإحدى زبائن عمر اتفقت معه، فالسيدة الأربعينية لا تحب الطيور المجمدة أو غير الطازجة “بحب أشوف الفرخة بتتدبح قدامي، ولو طبقوا القرار بجد هشتري لحمة أو أرجع أربي الفراخ في البيت زي زمان”.

“فرارجي” آخر في شارع فيصل بمحافظة الجيزة يُدعى أسامة سليمان، يقف في المحل خاصته يمارس عمله، برفقة والدته التي تعلم المهنة على يديها، ولا يعلم أحدهما ماذا سيفعل عقب تطبيق القرار بعد شهرين “مش عارفين هانعمل إيه ونعيش إزاي”، فالعائلة قضت 12 عامًا تمارس المهنة ذاتها يوميًا، ولا تعرف سبيلًا للرزق غيرها.

“الزبون لازم ينقي الفرخة بنفسه وتتدبح قدام عينيه”، هكذا عبر أسامة صاحب الـ32 عامًا عن صعوبة العمل في المهنة بعد تطبيق القرار، فالزبائن اعتادوا مشاهدة الطيور تذبح أمام أعينهم، وهو ما اتفقت معه والدته: “الزبون بيبقى عاوز ورك واحد ويخلينا ندبحله فرخة عشان مش هياخد حاجة مركونة”.

القرار المنتظر تطبيقه ربما يجعل العائلة التي لا تعرف مهنةً إلا العمل في ذبح الطيور وبيعها لا تجد سبيلًا للرزق “مش هنلاقي ناكل عيش وهنقفل المحل خالص”، فالذبح في المجزر أمر مستبعد بالنسبة لهم “هاندبح هناك ونجيب البضاعة نركنها ومش هتتباع”.

سيدة خمسينية تجلس داخل المحل تنتظر الحصول على الطيور التي يذبحها ويجهزها أسامة، بينما تتابع العملية بشغف تعبر عن رفضها القاطع الحصول على تلك الدواجن داخل أكياسٍ جاهزة أو مجمدة دون متابعة عملية تنظيفها بنفسها “مش هشتري فراخ أصلا وهرجع أربي في بيتي، ده أنا اللحمة حتى مش بشتريها غير من حد واثقة فيه”، فحفظ الطيور في الثلاجة يُفقدها قيمتها الغذائية وطعمها المميز، حسبما قالت السيدة.

والدة أسامة تلتقط طرف الحديث من زبونتها الخمسينية لتكشف أثرًا للقرار ربما يحدث من وجهة نظرها: “الناس هتبطل تشتري طيور خالص وأسعار اللحمة هترفع بعد ما الطلب يزيد عليها”، فبعيدًا عن البطالة التي يسببها القرار، سيقبل العازفون عن شراء الطيور على اللحوم التي حتمًا سترتفع أسعارها، ما يتسبب في أزمة أخرى.

أحمد محمود، جاء من بني سويف منذ 15 عامًا، واشترى محل الطيور الذي يعمل فيه حاليا، يؤكد أنه لن يذبح في المجازر “هافضل شغال في الطيور الحية لحد ملاقيش بضاعة تجيلي”، فزبائنه لن ترضى بأي حالٍ من الأحوال بشراء طيور ملفوفة داخل أكياس، يرونها مجمدة.

“حتى لو دبحت في المجزر أودي الناس اللي شغالة معايا فين؟” سؤال عبر به الرجل عن مشكلةٍ أخرى ستواجه القرار، تتعلق بالعمالة التي ستفقد أعمالها ووظائفها في محال الطيور الحية، والتي لا تعرف عملًا آخر، ولم يتعلموا مهنةً أخرى “يوفرولنا شغلانة بديلة وبعدين يقفلوا المحلات”.