Des images de synthèse au chantier : le quartier d’affaires de la Nouvelle capitale administrative

Les travaux dans la Nouvelle capitale administrative avancent à vitesse grand V. Alors que le quartier gouvernemental et plusieurs quartiers résidentiels sont déjà achevés, c’est au tour du Central Business District (CBD) de prendre forme, et rapidement. Une partie du CEDEJ s’est rendue sur le chantier une première fois en juin 2021, puis récemment en mars et mai 2022. De ces visites, nous avons pris des photos et nous les avons comparées. Les tours du CBD, dont on ne voyait encore que la structure il y a un an, ressemblent de plus en plus aux images de synthèse que l’on peut trouver sur le site du cabinet d’architecture chargé du projet : Dar al-Handasah Shair & Partners. Nous avons sélectionné quelques-unes de ces images de synthèse pour les associer aux photos prises sur le chantier.

Le ministère du logement égyptien a entièrement confié le financement et les travaux du CBD à l’entreprise publique de construction chinoise CSCEC (China State Construction Engineering Corporation). Sur place, nous avons rencontré un responsable de la société Income, qui gère la communication entre le ministère du logement et la CSCEC. Il nous explique qu’il y a tous les jours des conflits à régler, souvent pour des problèmes d’approvisionnement en matériaux de construction. Un collègue nous confie que l’entreprise chinoise est très impliquée dans le projet, mais ses recommandations sont souvent ignorées par les décideurs, généralement pour des raisons de budget.

Depuis le lancement des travaux en 2018, 17 000 ouvriers chinois et 5 000 ouvriers égyptiens[1] s’affairent sur le chantier pour que les 20 tours puissent être opérationnelles le plus rapidement possible. Si les travaux ont mis du temps à démarrer dans un premier temps, c’est parce que rien n’avait été prévu pour les besoins du chantier : il manquait des générateurs, des réservoirs d’eau. De plus, l’employé d’Income nous indique que les matériaux de construction sont soumis à une règlementation quant à leur provenance : au moins 30% des équipements et des machines doit venir de Chine et plus de 50% doit venir d’Egypte. La date de fin des travaux dans le CBD (comme celle de l’inauguration de la capitale) est sans cesse repoussée. Fin 2019, il est prévu que le projet soit livré au milieu de l’année 2021[2]. Puis plusieurs articles[3] publiés mi-2021 affirment que le quartier sera achevé au cours de l’année 2022. Lors de notre visite, nous avons eu accès à un document comportant les dates mises à jour : les derniers bâtiments (Iconic Tower, Crescent Towers) devraient être inaugurés en février 2023. La mise en place systématique de délais est un moyen pour le gouvernement égyptien de faire pression sur l’entreprise chinoise afin que les travaux avancent au plus vite.

Jeanne Gorin

[1] Chiffres donnés par l’employé d’Income

[2] https://en.amwalalghad.com/egypt-new-capitals-central-business-district-towers-ready-mid-2021/

[3] https://www.globalconstructionreview.com/concrete-structure-complete-africas-tallest-tower/ ; https://fr.constructionreviewonline.com/Actualit%C3%A9s/Egypte/travaux-de-construction-au-nacs-cbd-en-egypte-presque-termin%C3%A9s/

Quelques exemples de comparaison :

CBD de face. La différence la plus flagrante qui apparaît lorsque l’on compare les images de synthèse aux photos est la présence d’une grande quantité de verdure autour des tours, inexistante aujourd’hui.

Iconic Tower A01. Elle culmine à 385.8 mètres de haut, ce qui fait d’elle la plus haute tour d’Afrique. Le projet est lancé en mai 2018 et la fin des travaux est prévue pour février 2023.

Twin Towers C07&C08 (horizontal et vertical).Le 30 juin 2021, les deux tours sont reliées par un corridor aérien, érigé en symbole de la coopération sino-égyptienne[1].

[1] xinhuanet.com/english/2021-07/02/c_1310038726.htm

C01 à C04 : des bâtiments administratifs – sur la route de l’Iconic Tower par le nord.

D01 à D05 : des bâtiments résidentiels.