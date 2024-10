Signature d’une convention entre l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS) égyptienne et le CNRS

Le 30 septembre dernier a été signée à Paris, au siège du CNRS et en présence des deux ambassadeurs français et égyptien, du Général Khairat Barakat, président du CAPMAS égyptien, du Président du CNRS Antoine Petit, de Frédéric Lagrange, directeur du CEDEJ et de Hala Bayoumi responsable du pôle Humanités Numériques au CEDEJ, une nouvelle convention entre le CNRS et le CAPMAS, portée par le CEDEJ, en vue de la réalisation d’un atlas en ligne numérique et interactif de l’Égypte couvrant les données démographiques, économiques et sociales de la Période 1882 – 2027.

Menée au sein du Centre d’études et de documentation juridique, économique et sociale (CEDEJ, UAR3123, CNRS / MEAE) sous la responsabilité scientifique de Madame Hala Bayoumi, l’initiative cedejcapmas.org prend la suite d’un projet débuté en 2017, qui portait sur la création d’un portail web interactif en libre accès regroupant en trois langues (français, anglais et arabe), sur une seule cartographie dynamique, l’intégralité des quatorze recensements égyptiens sur deux siècles (1882-2017). L’objectif de ce portail était de proposer aux utilisateurs non seulement le téléchargement de tableaux de données, l’extraction de cartes thématiques personnalisées à toutes les échelles, mais aussi des graphiques et des notices historiques sur toutes les entités administratives. Cette action de recherche avait donné lieu à la signature d’une convention entre le CNRS et le CAPMAS en novembre 2017 à Paris.